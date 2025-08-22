Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Beim Überholen Kontrolle verloren

Neben der Straße landete am Freitag ein Hyundai. Der Fahrer hatte getrunken.

Ulm (ots)

Kurz nach Mitternacht fuhr der 24-Jährige mit seinem Hyundai von Königsbronn in Richtung Itzelberg. In einer leichten Rechtskurve überholte er ein anderes Auto. Danach geriet der Hyundai ins Schleudern und kam nach links von der Straße ab. Im Bereich einer Unterführung blieb das Auto stehen. Der Fahrer erlitt schwerere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Darüber hinaus hatte er Alkohol getrunken. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.

+++++++ 1640193 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell