Polizei Bochum

POL-BO: Verstärkte Polizeikontrollen in Bochum, Herne und Witten am "Car-Friday"

Bochum, Herne, Witten (ots)

Auch in diesem Jahr führt die Polizei Bochum anlässlich des anstehenden "Car-Friday" am kommenden Karfreitag, 18. April, verstärkte und flächendeckende Verkehrskontrollen in den Stadtgebieten Bochum, Herne und Witten durch.

Die Autoszene trifft sich an diesem Tag erfahrungsgemäß an unterschiedlichen Orten, um dort ihre Fahrzeuge zu präsentieren. Hierbei kam es in der Vergangenheit in Nordrhein-Westfalen immer wieder zu teils erheblichen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung und das Strafgesetzbuch.

Im Jahr 2024 wurden durch die Polizei NRW 2270 verbotene Kraftfahrzeugrennen festgestellt, wovon die meisten innerstädtisch stattfanden. Diejenigen, die an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen teilnehmen, sind Straftäter. Sie können nach einem Unfall, bei dem ein Mensch sein Leben verliert, wegen Mordes angeklagt werden.

Die Sicherheit der Menschen im Straßenverkehr genießt höchste Priorität. Der öffentliche Verkehrsraum und seine Straßen sind keine Rennstrecken und keine Schauplätze für ein Kräftemessen oder zur Selbstinszenierung. Menschen, die sich im Straßenverkehr rücksichtslos verhalten und den öffentlichen Verkehrsraum für ihre Zwecke missbrauchen, erfahren von der Polizei "Null-Toleranz".

Aus diesen Gründen steht der kommende Karfreitag im besonderen Fokus der Polizei. Fachkundige Polizeibeamte des Verkehrsdienstes und der Bereitschaftspolizei werden bis in die Nacht hinein alle bekannten "Hotspots" in Augenschein nehmen und regelwidriges Verhalten sowie festgestellte Verstöße konsequent unter Ausschöpfung aller rechtlichen Möglichkeiten verfolgen, z.B. mit Führerschein- und/oder Fahrzeugbeschlagnahmen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell