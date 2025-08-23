Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Aichelberg/A8 - Dreifach-Kollision und mehrere Verletzte durch Unachtsamkeit

Am Freitagabend verunfallten fünf Fahrzeuge im Baustellenbereich der A8 bei Aichelberg

Ulm (ots)

Gegen 18:00 Uhr waren die unfallbeteiligten Fahrzeuge auf der A8 in Fahrtrichtung München unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Kirchheim (Teck)-Ost und Aichelberg war eine Baustelle eingerichtet.

In dieser befuhr der 70-jährige Fahrer eines Mercedes den linken der zwei Fahrstreifen. Aufgrund der Verkehrslage musste er bis zum Stillstand abbremsen.

Der ihm nachfahrende 72-jährige erkannte dies rechtzeitig und brachte seinen Seat ebenfalls zum Stehen.

Die darauffolgende 27-jährige Ford-Lenkerin nahm dies zu spät wahr und fuhr dem Seat auf. Dieser wurde durch den Aufprall auf den Mercedes geschoben.

Direkt darauf fuhr ein 25-Jähriger mit seinem Mercedes auf den Ford auf.

Schlussendlich konnte auch ein 40-jähriger Mercedesfahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Mercedes des 25-Jährigen.

Bei diesem Unfall verletzte sich der 55-jährige Beifahrer des Ford, die 39-jährige Beifahrerin des zuletzt aufgefahrenen Mercedes und der 25-jährige Mercedesfahrer leicht. Seine 58-jährige Beifahrerin wurde indes schwer verletzt.

Alle Verletzten wurden mittels mehrerer Rettungswägen in umliegende Kliniken verbracht.

Die Gesamtschäden an den fünf unfallbeteiligten Pkw belaufen sich auf etwa 70.000 Euro.

Bis auf den vorausfahrenden Mercedes des 70-Jährigen war keines der Fahrzeuge fahrbereit.

Aufgrund des Trümmerfelds und der Bergungsarbeiten war die Richtungsfahrbahn für zwei Stunden voll gesperrt.

Gegen 20 Uhr konnte der Verkehr wieder fließen.

+++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Hä/Der) - 1646205 email: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell