Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Fahrrad gestohlen
Am Samstag hatte es ein Unbekannter in Heidenheim auf ein Mountainbike abgesehen.

Ulm (ots)

Zwischen 14.10 Uhr und 14.30 Uhr stahl ein Unbekannter ein Mountainbike beim Willy-Brandt-Platz. Das mit einem Fahrradschloss gesicherte Fahrrad stand bei der Stadtbibliothek. Die Polizei Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Das grau/grüne Herrenrad der Marke Corelli hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Heidenheim unter Tel. 07321/322432 entgegen.

++++1649788 (JC)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

