POL-UL: (HDH) Heidenheim - Fahrrad gestohlen
Am Samstag hatte es ein Unbekannter in Heidenheim auf ein Mountainbike abgesehen.
Ulm (ots)
Zwischen 14.10 Uhr und 14.30 Uhr stahl ein Unbekannter ein Mountainbike beim Willy-Brandt-Platz. Das mit einem Fahrradschloss gesicherte Fahrrad stand bei der Stadtbibliothek. Die Polizei Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Das grau/grüne Herrenrad der Marke Corelli hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Heidenheim unter Tel. 07321/322432 entgegen.
