Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Langenenslingen - Motorradfahrer gestürzt

Am Sonntag erlitt ein Biker bei einem Unfall in Langenenslingen leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Um 17.40 Uhr war ein 18-Jähriger mit einer KTM in der Schattenweiler Straße unterwegs. Er fuhr in einer Gruppe mit weiteren Motorradfahrern, als er mutmaßlich durch einen Fahrfehler stürzte. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Rettungskräfte waren nicht erforderlich. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und verständigte die Polizei. Die Polizei Riedlingen stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der junge Fahrer keinen Führerschein hatte. Außerdem war sein Motorrad nicht zugelassen und somit auch nicht versichert. Den 18-Jährigen erwarten deshalb gleich mehrere Anzeigen.

