Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: E-Scooter gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Ein E-Scooter wurde am Samstagmorgen in der Wollstraße gestohlen. Der Besitzer hatte den Elektroroller gegen 5 Uhr an einer Straßenlaterne abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Als er um 7 Uhr zurückkehrte, war der Roller verschwunden. Das Gefährt der Marke Ninebot hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell