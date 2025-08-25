Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Kein Führerschein

Am Samstag verursachte ein Jugendlicher bei einer Fahrübung bei Laichingen einen Unfall.

Ulm (ots)

Gegen 12.45 Uhr machte ein 14-Jähriger in einem Teilort von Laichingen und im Beisein seiner Mutter erste Fahrübungen. Wohl beim Versuch des Anfahrens gab er zu viel Gas und krachte mit dem Ford in einem Hinterhof gegen die Mauer einer Scheune. Durch den heftigen Aufprall lösten die Airbags aus. Rettungskräfte versorgten den Jugendlichen vor Ort. Er hatte Glück und erlitt nur leichte Verletzungen. Die Mutter befand sich zur Unfallzeit nicht im Auto. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Sachschaden an dem nicht mehr fahrbereiten Pkw auf 8.500 Euro. An der Mauer entstand nur geringer Schaden. Den 14-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Auch die Mutter muss mit einer Anzeige rechnen, da sie ihren Sohn mit dem Auto fahren ließ.

++++1653054 (JC)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell