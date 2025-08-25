Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Aichelberg/ A8 - Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten

Vier beschädigte Fahrzeuge sind das Ergebnis eines Unfalls vom Sonntag auf der A8 bei Aichelberg.

Gegen 14.45 Uhr fuhr ein 58-jähriger Renault-Fahrer auf der A8 in Richtung München auf der linken Spur. Auf Höhe von Gruibingen stockte der Verkehr. Dies erkannte der Fahrer wohl zu spät. Trotz eingeleiteter Vollbremsung prallte er in das Heck eines Mercedes AMG eines 32-Jährigen. Hinter dem Renault fuhr ein 51-jähriger Sprinter-Fahrer. Auch er könnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf die Fahrzeuge auf. Ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer, der hinter dem Sprinter fuhr, prallte ebenfalls in das Heck des 51-Jährigen. Alle vier Beteiligten hatten Glück und blieben unverletzt. Der Mercedes-Sprinter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Gesamtschaden auf rund 20.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten beide Fahrstreifen bis 16 Uhr gesperrt werden.

