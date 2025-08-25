Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Poser kontrolliert

Durch unnötigen Lärm fiel ein BMW-Fahrer in der Nacht auf Sonntag in Ulm auf.

Ulm (ots)

Kurz vor 1.30 Uhr war der BMW-Fahrer im Donautal unterwegs. Er beschleunigte in der Nicolaus-Otto-Straße seinen Pkw stark, um kurz darauf eine Vollbremsung zu machen. Dadurch verursachte er unnötigen Lärm. Eine Streife der Polizei Ulm kontrollierte den 21 Jahre alten Fahrer. Bei einem verkehrserzieherischen Gespräch zeigte er sich uneinsichtig. Deshalb erhielt er, neben einem Bußgeld von mindestens 80 Euro, auch einen Platzverweis. Dem kam er nach.

Hinweis der Polizei:

An eine eigens eingerichtete E-Mail-Adresse können Bürgerinnen und Bürger auffällige Autos wie Raser und Poser melden. Hinweise mit Tag, Uhrzeit, Ort, Kennzeichen, Farbe und Typ des Fahrzeugs und einer Beschreibung des auffälligen Verhaltens können an ulm.pp.poser@polizei.bwl.de gesandt werden. Natürlich nimmt die Polizei diese Hinweise auch telefonisch (Tel. 0731/1880) oder persönlich entgegen. Sie bittet aber darum, zeitlich dringende Ereignisse nicht per E-Mail, sondern telefonisch zu melden.

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell