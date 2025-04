Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizei Salzgitter-Lebenstedt für den Bereich Lebenstedt und -Thiede vom 12.04.2025

Ein Dokument

Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Thiede (ots)

Diebstahl eines Rucksacks

Am Abend des 10.04.2025, gegen 23:00 Uhr, soll es in einer Parkanalage zwischen Hasenwinkel und Albert-Schweitzer-Straße zum Diebstahl eines Rucksacks gekommen sein. Nachdem der spätere Geschädigte sich fußläufig auf dem Heimweg befand, sei er zunächst an einer Parkbank auf zwei männliche Personen gestoßen, die dort alkoholische Getränke konsumiert hätten. Diese hätten ihn angesprochen und um weitere alkoholische Getränke gebeten. Man habe schließlich gemeinsam getrunken. Der Geschädigte sei auf der Parkbank eingeschlafen. Beim Erwachen, am 11.04.2025, gegen 02:00 Uhr, habe er den Verlust seines Rucksacks festgestellt, in welchem sich Bargeld, persönliche Dokumente und ein Smartphone befunden hätten. Zeugen, die Angaben zu den beiden Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter-Lebenstedt in Verbindung zu setzen (Tel. 05341 1897-0).

Aufmerksamer Sicherheitsdienstmitarbeiter stellt Trunkenheitsfahrt fest

Am späten Freitagabend stellte ein Sicherheitsdienstmitarbeiter eines Großlagers im Gewerbegebiet in Watenstedt fest, dass der Fahrzeugführer einer Sattelzugmaschine unter Alkoholeinfluss stehe. Die daraufhin von ihm alarmierte Streifenwagenbesatzung bestätigte diesen Verdacht nach Durchführung eines Atemalkoholtests. Dieser ergab einen Wert von 1,83 Promille. Zur gerichtsverwertbaren Feststellung seiner Alkoholbeeinflussung wurde dem Herrn eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Den 50-jährigen Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

