Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei für CL-Finale gut aufgestellt - Rund 250 Beamtinnen und Beamte am Samstag im Einsatz

Bild-Infos

Download

München (ots)

Für das "Highlight des europäischen Klubfußballs, das UEFA Champions League-Finale" am Samstag, 31. Mai 2025, sieht sich die Bundespolizei gut gerüstet.

Der Einsatz konzentriert sich im bahnpolizeilichen Aufgabenbereich auf den Spieltag und die erwartete Anreise vieler tausender Fans aus Frankreich und Italien.

Erfahrungsgemäß nutzen italienische Fans sehr häufig die günstigen Zugverbindungen von Mailand nach München. Zurückliegend nutzten viele Fans bei der Anreise auch eine Übernachtung in Österreich. Auch wenn der überwiegende Teil der wegen des Finalspiels Anreisenden mit Bussen und Pkw über die Straße in die bayerische Landeshauptstadt reisen dürfte, unterschätzt die Bundespolizei den öffentlichen Personennahverkehr, z.B. mit S-Bahnen zu den Meeting-Points, zum Marienplatz und auch zum Stadion nicht. "Es gilt, die Sicherheit aller Reisenden - sowohl in Bahnhöfen und Haltepunkten, aber auch auf den Strecken zu gewährleisten", so Bundespolizei-Einsatzleiter Steffen Quaas.

Der Leitende Polizeidirektor "dankt - trotz personeller Intensivierung anlässlich verstärkter Grenzkontrollen - für die Zur-Verfügung-Stellung von Unterstützungskräften der Bundesbereitschaftspolizei". Insgesamt rund 250 Beamtinnen und Beamten, die meisten aus Bayreuth, werden am Samstag im Einsatz sein. Unterstützung erfährt die Münchner Bundespolizei zudem auch von Kolleginnen und Kollegen aus Bad Bergzabern, die sich mit Gendarmen aus der Région de Gendarmerie de Grand Est als "Deutsch-Französische Einsatzeinheit" überwiegend um französische Fans und Besucher kümmern werden.

"Sowohl am Tag vor, am und auch nach dem "Matchday" wird die Bundespolizei ihre Präsenz sichtbar erhöhen", so Quaas. Er verweist auf die "sehr gute Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden. Stadt, Polizeipräsidium, Deutsche Bahn und Bundespolizei stehen in sehr engem Austausch und können damit auf mögliche Szenarien sehr schnell und angemessen reagieren". Quaas sieht die Münchner Bundespolizei für den Einsatz "sehr gut aufgestellt".

Das anhängende Symbolbild kann zu redaktionellen Zwecken mit dem Zusatz "Bundespolizei" im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung verwendet werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell