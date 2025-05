Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Festnahme bei Grenzkontrolle Bundespolizei verhaftet mehrfach gesuchten Tschechen in Waldsassen

Bild-Infos

Download

Waldsassen (ots)

Waldsassen - Im Rahmen der wiedereingeführten Grenzkontrollen zu Tschechien haben Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Waidhaus am Mittwoch (28. Mai) in Waldsassen einen per Haftbefehl gesuchten 33-jährigen tschechischen Staatsangehörigen festgenommen. Der Mann war als Mitfahrer in einem Fahrzeug mit deutscher Zulassung unterwegs und geriet am Grenzübergang Waldsassen in eine Grenzkontrolle.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Bundespolizisten fest, dass der Mann gleich mehrfach von deutschen Justizbehörden gesucht wurde. Gegen ihn lagen zwei rechtskräftige Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Amberg vor. Das Amtsgericht verurteilte ihn wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten. In einem weiteren Verfahren verhängte dasselbe Gericht wegen Nötigung eine Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Monaten. Darüber hinaus bestand gegen den 33-Jährigen eine erhebliche Zahl weiterer Maßnahmen zur Aufenthaltsermittlung durch mehrere Staatsanwaltschaften, unter anderem in Bayreuth, Kiel und Amberg. Die Delikte reichen von Betrug und Bedrohung bis hin zu Onlinebetrug. In mehreren Fällen lagen auch gerichtliche Anordnungen zur Durchführung von Beschuldigtenvernehmungen vor. Bei der Kontrolle wies sich der Mann mit einer gültigen tschechischen Identitätskarte aus. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er zur Verbüßung seiner Freiheitsstrafen in die Justizvollzugsanstalt Weiden eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell