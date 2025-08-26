Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Nicht aufgepasst

Zu einem Auffahrunfall kam es am Montag in Heidenheim.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr. Eine 44-Jährige fuhr mit ihrem Suzuki in der Würzburger Straße. An der Ampel zur Kreuzung Ludwig-Erhard-Straße bemerkte sie den vor ihr haltenden Sattelzug zu spät. Mit ihrem Auto prallte sie in das Heck des Sattelzugaufliegers eines 58-Jährigen. Beide Fahrenden blieben unverletzt. Ein Abschlepper barg den nicht mehr fahrbereiten Suzuki. Die Polizei Heidenheim nahm den Unfall auf und schätzt den Sachschaden auf etwa 6.500 Euro.

