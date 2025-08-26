POL-UL: (GP) Heiningen - Einbruch in Gaststätte
In der Nacht zum Montag drangen Unbekannte in eine Heininger Gaststätte ein.
Ulm (ots)
Der Einbruch ereignete sich zwischen 23 Uhr und 7.30 Uhr. Unbekannte stiegen durch ein geöffnetes Fenster in die Gaststätte ein. Hierzu durchschnitten sie die Fliegennetze und gelangten ins Innere. Auf der Suche nach Brauchbarem durchwühlten die Diebe sämtliche Schubladen. Den ersten Erkenntnissen nach flüchteten die Täter ohne Beute. Sie hinterließen lediglich Sachschaden. Der Polizeiposten Jebenhausen hat die Ermittlungen aufgenommen.
