POL-UL: (UL) Rammingen - Auto überschlägt sich

Kurz abgelenkt war eine Autofahrerin am Sonntag bei Rammingen.

Gegen 18.30 Uhr fuhr die 35-Jährige auf der L1170 von Asselfingen in Richtung Rammingen. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen nach war die Fahrerin kurz durch ihre dreijährige Tochter abgelenkt. Diese saß auf der Rückbank. Hierdurch kam sie in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Der Opel krachte gegen einen Baum und überschlug sich. Anschließend kam das Auto auf dem Dach zum Liegen. Die Insassen konnten das Auto selbstständig verlassen. Ein Rettungsdienst verbrachte die beiden Verletzten in eine umliegende Klinik. Der PKW war nicht mehr fahrbereit. Das Polizeirevier Ulm-Mitte hat den Verkehrsunfall aufgenommen und schätzt den Gesamtschaden auf 25.000 Euro.

