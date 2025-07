Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannter Einbrecher schreckt Hausbewohner auf

Meerbusch/Neuss/Jüchen (ots)

Mit Beginn der Sommerferien warnt die Polizei des Rhein-Kreis Neuss vor verstärkter Aktivität von Einbrechern.

So sind bislang unbekannte Tatverdächtige am Freitag (11. Juli) an der Selikumer Straße in Neuss eingebrochen. Zwischen 12:05 Uhr und 12:25 Uhr wurde nach bisherigem Stand der Ermittlungen eine Glasscheibe der Eingangstür eingeschlagen. Die Räume wurden durchsucht und es wurden Wertgegenstände sowie Kleidung entwendet.

In der Nacht zu Samstag (12. Juli) wurde zwischen 00:15 Uhr und 9 Uhr an der Meerbuscher Straße in Meerbusch-Osterath eingebrochen. Die Tatverdächtigen gelangten hier offenbar über die Eingangstüre in eine Wohnung im Erdgeschoss des betroffenen Mehrfamilienhauses und stahlen zwei Geldbörsen.

Am Samstag (12. Juli) kurz vor Mitternacht wurde am Valderweg in Jüchen eingebrochen. Offenbar wurde dazu ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Einfamilienhauses beschädigt und geöffnet. Im Inneren wurden mehrere Räume durchsucht und nach aktuellem Erkenntnisstand Bargeld sowie Wertgegenstände erbeutet.

In der Nacht zu Sonntag (13. Juli) überraschte ein mutmaßlicher Einbrecher den Bewohner einer Wohnung an der Büttger Straße in der Neusser Innenstadt. Der Unbekannte hatte offenbar gegen 02:40 Uhr versucht, in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses einzudringen. Dabei erregte er die Aufmerksamkeit eines Bewohners und flüchtete daraufhin unerkannt, ohne das Gebäude betreten zu haben. Durch den Einbruchsversuch entstand augenscheinlich lediglich ein Sachschaden.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 14 der Polizei übernommen.

Auf der Suche nach den Tatverdächtigen bitten die Ermittler auch um Hinweise aus der Bevölkerung, die unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de abgegeben werden können.

Zudem rät die Polizei zur Vorsicht: Diebe und Einbrecher nutzen gezielt Schwachstellen in der Sicherung von Häusern und Wohnungen aus und schlagen schnell zu. Wer sich entsprechend schützt, kann unerwünschte Eindringlinge abschrecken. Wie das geht, dazu bietet die Polizei eine kostenlose und herstellerneutrale Beratung vor Ort an. Mieter und Eigentümer von Wohnungen und Häusern können hierfür einen Termin unter 02131 3000 vereinbaren

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell