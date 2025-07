POL-NE: Folgemeldung - Mutmaßlicher Täter nach Gewaltdelikt auf Autobahn festgenommen - 17-Jähriger in Untersuchungshaft

Dormagen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss Am Freitag (11.07.) erhielt die Polizei gegen 16:30 Uhr Kenntnis von einem innerfamiliären Gewaltdelikt auf der Carl-Duisberg-Straße in Dormagen. In der Wohnung wurde ein schwerverletzter 30-jähriger Mann angetroffen. Bei der weiteren ...

