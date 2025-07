Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Lassen Sie keine Unbekannten ins Haus

Neuss (ots)

Betrüger versuchen immer wieder an die Wertsachen und das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Dazu lassen sich die Kriminellen oftmals originelle Geschichten einfallen, um so ihre Glaubwürdigkeit zu erhöhen und sich das Vertrauen ihres Gegenübers zu erschleichen. Die Betrüger geben sich dabei nicht nur als Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichte und Banken aus, sondern versuchen auch als angebliche Mitarbeiter von Telefonanbietern oder Energieversorgern in die Wohnungen der Opfer zu gelangen. Die Täter klingeln zum Beispiel unter dem Vorwand, dass eine Wasserleitung in der Straße kaputt sei an der Wohnungstür, erbitten Einlass, da sie die Leitungen kontrollieren müssten. Während ein Täter den Wohnungsinhaber ablenkt, durchsucht ein weiterer die Räumlichkeiten und entwendet die Wertsachen.

Solch einem Diebstahl ist am Donnerstag (11.07.) gegen 15:00 Uhr eine 90-jährige Frau auf der Straße Am Lindenplatz in Weckhoven zum Opfer gefallen. Eine unbekannte Person, welche als männlich, 170 bis 180 Zentimeter groß und 25 bis 35 Jahre alt beschrieben wird, gab sich als Wasserwerker aus. Auch wenn die Dame den vermeintlichen Arbeiter die ganze Zeit beobachtete, gelang es einer zweiten Person offenbar in das Haus zu gelangen und Schmuck zu entwenden. Erst als der Mann das Haus verlassen hatte, bemerkte sie, dass ein Teil ihres Schmucks entwendet wurde. Ob es eine zweite Person gab, und wie diese in das Haus gelangte, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen. Diese führt das Kriminalkommissariat 12. Der falsche Wasserwerker wird zusätzlich als leicht untersetzt, mit dunklen kurzen Haaren und dunkler Arbeitskleidung beschrieben.

Die Ermittler suchen Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Tathergang und den Tätern geben können.

Unter der Telefonnummer 02131 3000 oder der Mailadresse poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de nimmt die Polizei die Hinweise entgegen.

Die Polizei rät: Lassen Sie keinen Unbekannten in die Wohnung oder Haus. Vergewissern Sie sich zusätzlich, ob der angegeben Grund auch stimmt. Der beste Schutz gegen die Betrüger ist es, ihre Machenschaften zu kennen. Informieren Sie sich daher auch auf den Internetseiten der Polizei. https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/kriminalpraevention-und-opferschutz-im-rhein-kreis-neuss

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell