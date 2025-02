POL-HA: Per Haftbefehl gesuchter Mann kommt zur Polizeiwache und erstattet Anzeige

Hagen-Wehringhausen (ots) - Bislang unbekannte Täter griffen am Sonntagabend (09.02.2025) in Wehringhausen einen 67-jährigen Mann an und raubten dessen Geldbörse. Der Hagener hielt sich gegen 20.30 Uhr an einem Imbiss in der Eugen-Richter-Straße auf und wollte anschließen von dort aus zu sich nach Hause laufen. In der Bachstraße verspürte er plötzlich einen Schlag gegen den Hinterkopf und stürzte in der Folge ...

