POL-NE: Mutmaßlicher Täter nach Gewaltdelikt auf Autobahn festgenommen

Dormagen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

Am Freitag (11.07.) erhielt die Polizei gegen 16:30 Uhr Kenntnis von einem innerfamiliären Gewaltdelikt auf der Carl-Duisberg-Straße in Dormagen. In der Wohnung wurde ein schwerverletzter 30-jähriger Mann angetroffen. Bei der weiteren Absuche der Wohnung konnte zusätzlich eine leblose weibliche Person im Alter von 37 Jahren aufgefunden werden. Der Sohn, 17 Jahre alt, bei dem es sich nach ersten Erkenntnissen um den mutmaßlichen Täter handeln könnte, konnte nicht angetroffen werden.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung, erhielt die Polizei Informationen, dass sich eine verdächtige Person im Bereich der Autobahn BAB 57 aufhalten würde. Die Autobahn wurde daher gesperrt und die Person konnte gegen 19:00 Uhr auch unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers und Diensthunden angetroffen und festgenommen werden. Nach ersten Erkenntnissen, könnte es sich um den Sohn des weiblichen Opfers handeln.

Die Ermittlungen zum Tathergang und Hintergründen der Tat werden im Rahmen einer Mordkommission unter Führung des PP Düsseldorf geführt. Presseanfragen zum Ermittlungsverfahren sind an die Staatsanwaltschaft Düsseldorf zu richten.

