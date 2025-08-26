Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Faurndau - Raser unter Drogen

In der Nacht auf Dienstag stoppte die Polizei in Faurndau zwei junge Raser, die sich mutmaßlich ein illegales Kraftfahrzeugrennen lieferten.

Gegen 0.45 Uhr führte die Polizei in der Stuttgarter Straße, in Fahrtrichtung Faurndau, Geschwindigkeitskontrollen durch. Bei erlaubten 50 km/h stellten die Beamten mit dem Messgerät einen Raser fest, der mit seinem BMW mit über 120 km/h unterwegs war. Dem folgte, dicht auffahrend, ein weiterer BMW mit ähnlich hoher Geschwindigkeit. Als die Raser die Polizei bemerkten, versuchte das erste Fahrzeug zu flüchten, indem der Fahrer erneut beschleunigte. Kurz darauf machte der Fahrer in der Rechberghäuser Straße eine Vollbremsung. Dann flüchtete der Fahrer zu Fuß aus dem Fahrzeug. Während der Kontrolle seiner 18-jährigen Beifahrerin und dem 21-jährigen Fahrer des zweiten BMW, kam der mutmaßliche Fahrer, ein 20-Jähriger, kurz darauf eigenständig zur Kontrollstelle zurück. Eine Überprüfung ergab den Verdacht, dass der 20-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Test verlief positiv auf THC. Des Weiteren war er nicht im Besitz eines Führerscheins. Die Polizei Göppingen ermittelt nun gegen die beiden BMW-Fahrer wegen des Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens.

Während gegen den 20-Jährigen zudem wegen der Drogenfahrt und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt wird, muss der 21-Jährige auch mit führerscheinrechtlichen Maßnahmen rechnen. Auch er durfte nicht mehr weiterfahren. Gegen die 18-jährige Beifahrerin wird wegen des Verdachts des Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt, da sie den 20-Jährigen mit ihrem BMW fahren ließ.

