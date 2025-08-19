Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Personen beschädigen Möbel und Vogelhäuschen - Zeugen gesucht

Moers (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 16.15 Uhr, und Montag, 7 Uhr, beschädigten Personen Sitzmöbel und ein Vogelhäuschen auf dem Gelände einer Kindertagesstätte an der Königsberger Straße.

Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Diese können sich mit der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 in Verbindung setzen.

DF (Ref.-Nr. 250818-0700)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell