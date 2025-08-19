PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Unbekannte flüchten mit silberfarbenen Pkw nach Diebstahl-Versuch - Zeugen gesucht

Rheinberg (ots)

Am Montag gegen 22.20 Uhr versuchten Unbekannte Kupferkabel von einem Firmengelände an der Straße Vierbaumer Heide zu stehlen.

Ein Zeuge beobachtete, wie ein silberfarbener Pkw der Marke Peugeot vom Tatort flüchtete. Polizeibeamte stellten fest, dass ein Niederspannungskabel in der Nähe eines Trafohäuschens durchtrennt wurde.

Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht den Peugeot-Pkw. Hinweise dazu und zu anderen Auffälligkeiten nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 / 934-0 an.

DF (Ref.-Nr. 250819-0100)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 10:12

    POL-WES: Wesel - Personen stehlen Kupferfallrohre - Polizei bittet um Hinweise

    Wesel (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, 6 Uhr, entwendeten Personen Kupferfallrohre von einer Trauerhalle auf einem Friedhof an der Straße Am Langen Reck. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise, wie die Unbekannten die etwa drei Meter langen Rohre abtransportiert haben. Diese und andere Beobachtungen können Zeugen der ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 11:23

    POL-WES: Hünxe - Personen brechen in mehrere Gebäude ein - Zeugen gesucht

    Hünxe (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstag und Sonntag brachen Unbekannte in drei Gebäude am Buschweg in Hünxe ein. In einem Fall blieb es beim Versuch. In der Zeit zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, wurde die Balkontür eines Familienzentrums aufgehebelt. Es wurden mindestens drei Laptops, ein Mobiltelefon, ein Drucker und eine Digitalkamera ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 10:23

    POL-WES: Kamp-Lintfort - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

    Kamp-Lintfort (ots) - Am Mittwoch um 9 Uhr touchierte eine Pkw-Fahrerin mit ihrem Außenspiegel einen 60-jährigen Radfahrer aus Kamp-Lintfort auf der Neuendickstraße. Der Mann war auf der Neuendickstraße Richtung Schanzstraße unterwegs. An einer Engstelle kam ihm die Pkw-Fahrerin entgegen und streifte während der Begegnung den Radfahrer. Danach flüchtete die Frau. Das Verkehrskommissariat ermittelt und sucht sie. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren