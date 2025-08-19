Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Unbekannte flüchten mit silberfarbenen Pkw nach Diebstahl-Versuch - Zeugen gesucht

Rheinberg (ots)

Am Montag gegen 22.20 Uhr versuchten Unbekannte Kupferkabel von einem Firmengelände an der Straße Vierbaumer Heide zu stehlen.

Ein Zeuge beobachtete, wie ein silberfarbener Pkw der Marke Peugeot vom Tatort flüchtete. Polizeibeamte stellten fest, dass ein Niederspannungskabel in der Nähe eines Trafohäuschens durchtrennt wurde.

Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht den Peugeot-Pkw. Hinweise dazu und zu anderen Auffälligkeiten nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 / 934-0 an.

DF (Ref.-Nr. 250819-0100)

