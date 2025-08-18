Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Personen brechen in mehrere Gebäude ein - Zeugen gesucht

Hünxe (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag und Sonntag brachen Unbekannte in drei Gebäude am Buschweg in Hünxe ein. In einem Fall blieb es beim Versuch.

In der Zeit zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, wurde die Balkontür eines Familienzentrums aufgehebelt. Es wurden mindestens drei Laptops, ein Mobiltelefon, ein Drucker und eine Digitalkamera gestohlen (Ref.-Nr. 250817-1007).

In der Zeit zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, hebelten Personen ein Fenster eines Vereinsgebäudes auf. Sie entwendeten mindestens zwei Laptops (Ref.-Nr. 250817-1217).

Im Zeitraum von Freitag, 20 Uhr, bis Sonntag, 9.30 Uhr, versuchten Unbekannte, ein Vereinsgebäude gewaltsam zu öffnen (Ref.-Nr. 250817-1200).

Zwischen Samstag, 20.30 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, hebelten Unbekannte das Fenster eines Vereinsheims auf. Aus dem Gebäude stahlen sie mindestens eine Geldkassette mit Bargeld (Ref.-Nr. 250817-1220).

Zeugen richten ihre Hinweise an die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0

