Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Kamp-Lintfort (ots)

Am Mittwoch um 9 Uhr touchierte eine Pkw-Fahrerin mit ihrem Außenspiegel einen 60-jährigen Radfahrer aus Kamp-Lintfort auf der Neuendickstraße.

Der Mann war auf der Neuendickstraße Richtung Schanzstraße unterwegs. An einer Engstelle kam ihm die Pkw-Fahrerin entgegen und streifte während der Begegnung den Radfahrer. Danach flüchtete die Frau.

Das Verkehrskommissariat ermittelt und sucht sie. Nach Angaben des Manns ist sie etwa 20 bis 25 Jahre alt und klein. Zudem hatte sie dunkle Haare und war mit einem schwarzen Kleinwagen unterwegs. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 / 934-0 entgegen.

DF (Ref.-Nr. 250815-1150)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell