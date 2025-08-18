Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei bittet um Hinweise nach Pkw-Diebstahl

Moers (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 5.45 Uhr, stahlen Unbekannte eine Kombilimousine der Marke Skoda an der Theodor-Heuss-Straße.

Das schwarze Fahrzeug führt das amtliche Kennzeichen L-IT6231 und stand auf einer Auffahrt eines Hauses.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, dass sie sich mit der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 in Verbindung setzen.

DF (Ref.-Nr. 250815-0706)

