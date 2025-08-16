Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - 71-jährige Frau verletzt sich bei Probefahrt schwer

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am Samstag, den 16.08.2025, gegen 13:15 Uhr ereignete sich auf der Inneboltstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Hierbei verletzte sich eine 71-jährige Frau aus Duisburg zunächst lebensgefährlich. Die 71-Jährige beabsichtigte mit einem sogenannten Trike (dreirädriges Kraftfahrzeug mit zwei Rädern an der Vorderachse) eine Probefahrt durchzuführen. Aus bislang ungeklärter Ursache beschleunigte die Frau das Kraftfahrzeug so stark, dass sie die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Sie fuhr vom Verkaufsgelände über eine querende Straße und anschließend gegen das gegenüberliegende Garagentor einer Lagerhalle. Hierdurch erlitt die Frau, die zum Unfallzeitpunkt einen Schutzhelm trug, schwere Kopfverletzungen und musste unter Lebensgefahr mit einem Rettungshubschrauber in ein überörtliches Krankenhaus verbracht werden. Nach intensivmedizinischer Erstbehandlung im Krankenhaus kann derzeit eine akute Lebensgefahr bei der Frau ausgeschlossen werden. An dem Garagentor und dem Kraftfahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Das Kraftfahrzeug wurde durch die Polizei sichergestellt. Ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam und das Verkehrskommissariat haben vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.

