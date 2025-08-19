Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Personen stehlen Kupferfallrohre - Polizei bittet um Hinweise

Wesel (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, 6 Uhr, entwendeten Personen Kupferfallrohre von einer Trauerhalle auf einem Friedhof an der Straße Am Langen Reck.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise, wie die Unbekannten die etwa drei Meter langen Rohre abtransportiert haben. Diese und andere Beobachtungen können Zeugen der Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281 / 107-0 schildern.

DF (Ref.-Nr. 250818-0929)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell