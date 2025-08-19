POL-WES: Kamp- Lintfort- Einladung! Vorstellung der neuen Bezirksdienstleitung West in Kamp-Lintfort/ Korrektur der Anschrift
Kamp- Lintfort (ots)
Kamp-Lintfort Dieser Termin richtet sich ausschließlich an Medienvertreter!
Am Dienstag, 02.09.25, um 09:30 Uhr stellt Landrat Ingo Brohl Polizeihauptkommissar Peter Reuters als neuen Leiter des Bezirksdienstes der Polizeiwache West vor.
Ort des Treffens: Polizeiwache West in Kamp-Lintfort, Wilhelmstraße 9 47475 Kamp- Lintfort.
Wir bitten Medienvertreter, sich anzumelden, wenn sie an dem Termin teilnehmen möchten: Pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
