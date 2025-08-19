PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Polizei sucht Zeugen nach Pkw-Aufbrüchen

Wesel (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montag, 6 Uhr, brachen Unbekannte einen weißen Pkw der Marke Fiat-Ducato an der Tiergartenstraße auf.

Sie schnitten ein Loch in die Hecktür des Fahrzeugs und stahlen Elektro- und Akkuwerkzeuge.

Darüber hinaus verzeichnete die Polizei am Montag sechs weitere Pkw-Aufbrüche und Aufbruchsversuche in Wesel, die sich in den vergangenen Tagen ereigneten und bei denen sich Werkzeuge in den Fahrzeugen befanden. Die Tatorte lagen an der Kolpingstraße, Esplanade, Werner-von-Siemens-Straße, Trappstraße und am Herzogenring.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, dass sie ihre Hinweise an die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281 / 107-0 mitteilen.

DF (Ref.-Nr. 250818-1104)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

