POL-WES: Wesel - Polizei sucht Zeugen nach Pkw-Aufbrüchen
Wesel (ots)
In der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montag, 6 Uhr, brachen Unbekannte einen weißen Pkw der Marke Fiat-Ducato an der Tiergartenstraße auf.
Sie schnitten ein Loch in die Hecktür des Fahrzeugs und stahlen Elektro- und Akkuwerkzeuge.
Darüber hinaus verzeichnete die Polizei am Montag sechs weitere Pkw-Aufbrüche und Aufbruchsversuche in Wesel, die sich in den vergangenen Tagen ereigneten und bei denen sich Werkzeuge in den Fahrzeugen befanden. Die Tatorte lagen an der Kolpingstraße, Esplanade, Werner-von-Siemens-Straße, Trappstraße und am Herzogenring.
Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, dass sie ihre Hinweise an die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281 / 107-0 mitteilen.
DF (Ref.-Nr. 250818-1104)
