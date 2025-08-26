Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen/Dürmentingen - Durchfahrtsverbot missachtet

Am Montag verwarnte die Polizei 14 Autofahrer bei Riedlingen.

Ulm (ots)

Wegen Sanierungsarbeiten in Heudorf ist die L275 zwischen Riedlingen und Dürmentingen zurzeit für den allgemeinen Verkehr gesperrt und nur für Anlieger freigegen. Die Polizei Riedlingen überwachte am Montagabend zwischen 18.15 Uhr und 19 Uhr das Durchfahrtsverbot. Innerhalb von einer Dreiviertelstunde musste die Polizei insgesamt 14 Fahrende anzeigen, die sich nicht an das Durchfahrtsverbot hielten. Alle kontrollierten Personen zeigten sich einsichtig und räumten den Verstoß ein. Sie alle erwartet nun ein Verwarnungsgeld in Höhe von 50 Euro. Die Polizei kündigt an, auch zukünftig das Durchfahrtsverbot auf der L275 im Auge zu behalten.

