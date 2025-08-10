PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Calenberger Neustadt: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Am Freitagabend, 08.07.2025, gegen 19:55 Uhr, ist ein 28-jähriger Motorradfahrer auf der Brühlstraße in Hannover gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der Ronnenberger mit seinem Motorrad die Brühlstraße in Richtung stadteinwärts, als er aus bislang unbekannter Ursache auf Höhe der Leinebrücke die Kontrolle über sein Motorrad verlor und stürzte. Er verletzte sich dabei schwer. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.

Der an dem Motorrad der Marke Yamaha entstandene Sachschaden wird durch die Polizei auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall oder die Fahrweise des Motorrades beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. / fas

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Fabian Söhlke
Telefon: 0511/109 1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

