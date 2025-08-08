Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Mutmaßlicher Täter nach Totschlag und seine Begleitpersonen als Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Die Polizeidirektion Hannover sucht mit Bildern aus der Videoüberwachung der Hauptbahnhöfe in Hannover und München dringend nach einem 59-jährigen Mann. Er steht im Verdacht, seine 76-jährige Nachbarin getötet zu haben. Über den Fall wurde bereits berichtet (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/6085854). Für den Mann liegt ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Hannover wegen des Verdachts des Totschlags vor.

Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann bisher nicht aufgefunden werden. Videoaufzeichnungen zeigen, dass sich der Gesuchte zuletzt am Hauptbahnhof München aufgehalten hat. Dort wurde er in Begleitung eines jungen Mannes und einer Frau gesehen. Diese beiden Begleitpersonen werden dringend als Zeugen gesucht, da sie wichtige Hinweise zum Aufenthalt des Verdächtigen geben könnten.

Zeugen, die Angaben zu dem gesuchten Mann oder den Begleitpersonen machen können, werden gebeten, sich umgehend beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /nash, pk

