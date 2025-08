Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Seelze lebensgefährlich verletzt - Wer kann Hinweise zum Unfallgeschehen geben?

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstag, 05.08.2025, in Seelze, Ortsteil Gümmer, ein Radfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Ein 18-Jähriger kollidierte mit seinem Auto auf der Bundesstraße (B) 441 mit einem vorausfahrenden 77-jährigen Radfahrer. Hierdurch stürzte der Senior und verletzte sich erheblich. Die Polizei sucht nun Zeugen des Verkehrsunfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr der 77-jährige Seelzer gegen 16:00 Uhr mit seinem Mountainbike die Osnabrücker Landstraße in Richtung der B441. Im Bereich der Einmündung zur B441 bog der Radfahrer nach links auf diese ab und setzte seine Fahrt in Richtung Dedensen fort. Zeitgleich befuhr der 18-jährige Seelzer mit seinem Opel Astra die B441 aus Richtung der Autobahn 2 kommend in Richtung Dedensen. Kurz nach der Einmündung kollidierte der junge Mann aus bislang ungeklärter Ursache mit dem vorausfahrenden Radfahrer. Dieser stürzte aufgrund des Aufpralls zu Boden und verletzte sich lebensgefährlich. Der Autofahrer blieb körperlich unverletzt. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten den Verletzten unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Verkehrsunfallaufnahme wurde die B441 in Richtung Dedensen bis 18:15 Uhr voll gesperrt.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /pk, pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell