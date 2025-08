Polizeidirektion Hannover

POL-H: Misburg-Nord: Acht Quads gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Hannover (ots)

Unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen, 03.08.2025, mehrere Quads vom Gelände eines Unternehmens in Misburg-Nord gestohlen. Drei Fahrzeuge wurden später in Tatortnähe wieder aufgefunden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise und veröffentlicht Bilder der weiterhin fehlenden Fahrzeuge.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Fachkommissariats für Kfz-Diebstahl des Zentralen Kriminaldienstes Hannover gelangten die Täter in der Zeit zwischen 02:00 Uhr und 05:00 Uhr auf das umzäunte Gelände eines Betriebs an der Straße "Am Hafen", nachdem sie ein dortiges Tor aufgebrochen hatten. Dort entwendeten sie insgesamt acht Quads unterschiedlicher Hersteller. Drei der Fahrzeuge wurden wenig später in der Umgebung des Tatorts aufgefunden, fünf blieben verschwunden. Der geschätzte Gesamtwert der gestohlenen Quads liegt bei rund 45.000 Euro.

Die Täter konnten bislang nicht identifiziert werden.

Fotos der fünf noch verschwundenen Quads sind dieser Pressemitteilung angehangen.

Die Polizei bittet daher Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich Misburg-Nord gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Quads geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ms, fas

