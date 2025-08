Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Täter bedroht Kiosk-Mitarbeiter in Langenhagen mit Messer und erbeutet Bargeld und Zigaretten

Hannover (ots)

Am Montag, 04.08.2025, hat ein unbekannter Täter einen Kiosk-Mitarbeiter in Langenhagen bedroht und floh anschließend mit dem geraubten Bargeld und den Zigaretten. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei betrat ein unbekannter Täter gegen 22:55 Uhr einen Kiosk in der Walsroder Straße in Langenhagen. Dort traf dieser auf einen 49-jährigen Mitarbeiter. Nachdem der Täter den Mann mit einem Messer bedrohte und die Herausgabe von Bargeld forderte, erbeutete der Unbekannte dieses und mehrere Schachteln Zigaretten. Daraufhin verließ der Täter den Kiosk und flüchtete in Richtung Pferdemarkt.

Der Kiosk-Mitarbeiter blieb körperlich unverletzt.

Der Täter wurde als ca. 25 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Während des Überfalls war er mit einer schwarzen Jacke, einem dunklen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jogginghose und schwarzen Sneakers bekleidet. Ebenso trug er schwarze Handschuhe. Sein Gesicht war maskiert.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen eines schweren Raubes eingeleitet, die diesbezüglichen Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Vorfalls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /pk, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell