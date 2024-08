Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbruch in Tankstelle

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Dinkellandstraße;

Tatzeit: 28.08.2024, 02.20 Uhr;

Sich gewaltsam Zugang zu einer Tankstelle in Stadtlohn verschafft haben sich Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch. Die Täter warfen gegen 02.20 Uhr eine Glastür mit einem ausgehobenen Gullydeckel ein und kamen so in das Gebäude. Sie durchwühlten den Verkaufsraum und entwendeten Zigaretten. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell