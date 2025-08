Polizeidirektion Hannover

POL-H: Stefan Sengel ist neuer Polizeivizepräsident der Polizeidirektion Hannover

Hannover (ots)

Mit Wirkung zum 01.08.2025 tritt Stefan Sengel seine neue Aufgabe als Polizeivizepräsident der Polizeidirektion Hannover an. Der 60-jährige Direktor der Polizei bringt jahrzehntelange Erfahrung aus verschiedensten Bereichen der Polizei Niedersachsen mit und wird zukünftig die Polizeidirektion Hannover maßgeblich mitgestalten.

Seine polizeiliche Laufbahn begann Stefan Sengel im Jahr 1984 mit dem Eintritt in den damaligen mittleren Dienst der Polizei Niedersachsen. Nach ersten Stationen im Bereich der heutigen Polizeidirektionen Oldenburg und Lüneburg absolvierte er ab 1990 ein Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst an der Fachhochschule Hildesheim. In den Folgejahren übernahm Sengel vielfältige Aufgaben, unter anderem in den Bereichen Einsatz, Personal, Aus- und Fortbildung sowie im Kriminal- und Ermittlungsdienst.

Im Jahr 1999 erfolgte der Aufstieg in den höheren Dienst. Ab 2001 leitete er zahlreiche Polizeieinheiten und -inspektionen, darunter den Zentralen Kriminaldienst Verden, den Einsatzbereich der Polizeiinspektion Verden/ Osterholz, die Polizeiinspektionen Celle und Heidekreis sowie strategische Referate im Landespolizeipräsidium. Zuletzt war er Leiter des Referats 26 im Niedersächsischen Ministerium für Inneres, Sport und Digitales.

Stefan Sengel zeichnet sich durch seine besonders kommunikative Art aus. Der persönliche Austausch mit Mitarbeitenden und strategischen Sicherheitspartnern ist ihm ein besonderes Anliegen. Privat lebt Sengel mit seiner Ehefrau im Landkreis Rotenburg (Wümme). Das Paar hat zwei erwachsene Kinder. Seine Freizeit ist geprägt von handwerklichen Projekten, die er mit viel Geschick bewältigt. Auf wohl gewählte Worte folgen bei ihm stets Taten - nicht nur privat, sondern auch beruflich. Zu seiner neuen Position findet Stefan Sengel folgende Worte: "Ich freue mich die neue Aufgabe als Polizeivizepräsident übernehmen zu dürfen. Für mich bedeutet diese Position nicht nur Verantwortung, sondern auch die Chance, aktiv für die Menschen und Mitarbeitenden da zu sein. Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen neue Wege zu gehen und Sicherheit erlebbar zu machen ist mir ein großes Anliegen."

Die Polizeipräsidentin der Polizeidirektion Hannover, Gwendolin von der Osten, betont: "Mit Herrn Sengel gewinnt unsere Polizeidirektion einen erfahrenen und engagierten Vizepräsidenten, der mit seiner langjährigen Expertise und seiner bodenständigen Art perfekt zu uns passt. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und bin überzeugt, dass er die Sicherheit und Zusammenarbeit in unserer Region maßgeblich prägen wird."

Durch die Aufnahme der Dienstgeschäfte ist der neue Polizeivizepräsident für zahlreiche Mitarbeitende in der Polizeidirektion Hannover zuständig. Unter anderem gehören dazu vier Polizeiinspektion und deren Polizeikommissariate und Einheiten sowie der Zentrale Kriminaldienst Hannover./ pol, ram

