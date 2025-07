POL-H: Nachtragsmeldung: 14-Jährige aus Halberstadt wieder da

Hannover (ots) - Am Mittwoch, 30.07.2025, eröffnet das diesjährige Maschseefest seine Tore für die nächsten zweieinhalb Wochen für Besucherinnen und Besucher. Auch in diesem Jahr hat die Polizei in Zusammenarbeit mit dem Veranstalter und der Landeshauptstadt Hannover ein Konzept erstellt, um für Sicherheit auf ...

mehr