Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Raubtaten an Leine- und Ihmeufer - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am vergangenen Wochenende, 26.07. und 27.07.2025, haben sich im Bereich des Leine- und Ihmeufers zwei ähnliche Raubtaten ereignet. Bei den Taten wurden ein 19- und ein 24-Jähriger leicht verletzt. Die unbekannten Täter zu beiden Taten sind bislang flüchtig. Die Polizei bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Limmer sprachen am Samstag, 26.07.2025, gegen 03:00 Uhr, drei unbekannte Täter den 19-jährigen Hannoveraner im Bereich des Weddigenufers an. Während des nur kurz andauernden Gesprächs schlugen alle drei Täter plötzlich auf den jungen Mann ein und entwendeten anschließend seine persönlichen Gegenstände. In der darauffolgenden Sonntagnacht, gegen 04:00 Uhr, sprachen zwei bislang unbekannte Täter den 24-Jährigen an der Spinnereibrücke an. Auch hier schlug einer der Täter den Mann ohne Vorwarnung und entwendete ebenso persönliche Gegenstände. Beide Raubopfer wurden im Rahmen der Taten leicht verletzt und in Krankenhäusern behandelt. Die jeweils umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zur Identifizierung der Täter.

Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe der beiden Taten sowie der ähnlichen Tatbegehung geht die Polizei von der Möglichkeit aus, dass die Täter des zweiten Raubes auch bei der Tat am Samstag mitgewirkt haben könnte. Die beiden Überfallenen beschrieben die Täter als jugendlich aussehend, mit schwarzen Haaren.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den bislang unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter der Telefonnummer 0511-109 3915 zu melden. /pol, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell