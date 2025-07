Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizei überprüft Sonntagsfahrverbot für einen flüssigeren Ferienreiseverkehr - Diverse Verstöße festgestellt

Hannover (ots)

Am Sonntag, 27.07.2025, hat die Spezialisierte Verfügungseinheit (SVE) Hannover den Sonntagsverkehr überwacht und dabei insgesamt elf Fahrzeugen die Weiterfahrt untersagt. Zudem registrierten die Einsatzkräfte mehrere weitere Verstöße. Ziel war es vor allem, den Ferienreiseverkehr zu überwachen und zu verbessern. Mehrere Teams der SVE waren ab 08:00 Uhr auf den Autobahnen 2, 7, 37 und 352 im Einsatz. Ziel der Maßnahmen war es, das geltende Sonn- und Feiertagsfahrverbot, sowie die Ferienreiseverordnung für den Güterverkehr zu überwachen. Von diesem sind lediglich Ausnahmen, zum Beispiel Transporte von gekühlten Waren wie Lebensmitteln, ausgenommen. In der Hauptferienzeit ist es besonders wichtig, einen sicheren und planmäßigen Reiseverkehr zu ermöglichen. Hierzu dient die Ferienreiseverordnung, welche temporär den Schwerlastverkehr in der Haupturlaubszeit im Sommer auch an Samstagen beschränkt. Im Laufe des Einsatzes wurden insgesamt 52 Fahrzeuge überprüft. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten sieben Verstöße gegen das Sonntagsfahrverbot sowie sieben weitere Verstöße fest. Darunter waren neben diversen Verkehrsordnungswidrigkeiten auch zwei Fälle von Fahren ohne Fahrerlaubnis. Zusätzlich kontrollierte die Polizei auch den technischen Zustand einiger Fahrzeuge - in einem Fall wurde ein Mangel festgestellt und beanstandet. Bei der Kontrolle wurde insgesamt elf Fahrzeugführenden die Weiterfahrt untersagt. Die Spezialisierte Verfügungseinheit wird die Kontrollen weiterhin verstärkt durchführen, um die Einhaltung der Vorschriften im Güterverkehr sicherzustellen und damit zur allgemeinen Verkehrssicherheit beizutragen. /fas, pk

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell