Polizeidirektion Hannover

POL-H: Langenhagen/Hannover: Erneuter Diebstahl und Diebstahlsversuch von Autos - Polizei bittet um Hinweise

Hannover (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 23./24.07.2025, haben bislang unbekannte Täter in Langenhagen-Godshorn erneut einen Toyota Corolla gestohlen. Zudem wurde in Hannover-Ledeburg versucht, ein gleichartiges Fahrzeug zu entwenden. Die Polizei sucht nun auch zu diesen Fällen Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei entwendeten die Täter in der Nacht zum 24.07.2025 einen ordnungsgemäß verschlossenen Toyota Corolla, der in der Straße "Lohkamp" in Godshorn am Abend des 23.07. abgestellt war.

Am selben Tag stellte ein Fahrzeughalter fest, dass Unbekannte versucht hatten, in seinen in der Immelmannstraße in Hannover-Ledeburg geparkten Toyota Corolla einzubrechen und das Fahrzeug zu starten. Aus bislang ungeklärten Gründen ließen die Täter von dem Auto ab.

Da das gestohlene Fahrzeug bislang nicht aufgefunden wurde und es bereits zu mehreren ähnlichen Taten gekommen ist, bittet die Polizei die Bevölkerung erneut um Unterstützung.

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Toyota Corolla, Baujahr 2023, mit einem geschätzten Wert von ca. 29.200 Euro.

Die Polizei hat Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls von Kraftfahrzeugen und des Versuchs des besonders schweren Diebstahls von Kraftfahrzeugen eingeleitet. Die Zentrale Ermittlungsgruppe Kfz hat die diesbezüglichen Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen der Vorfälle. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zu den unbekannten Tätern oder dem entwendeten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /fas, pk

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell