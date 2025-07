Polizeidirektion Hannover

POL-H: Sicher durch den Sommer - Gemeinsame Aktion am Hauptbahnhof zur Sicherheit in der Urlaubszeit

Hannover (ots)

Die Sommerferien haben begonnen - für viele bedeutet das: Koffer packen, verreisen und abschalten. Doch gerade zur Urlaubszeit steigen auch die Risiken für Taschendiebstähle, Einbrüche und andere Betrügereien. Um Bürgerinnen und Bürger frühzeitig zu sensibilisieren und über wirkungsvolle Schutzmaßnahmen aufzuklären, veranstalten Polizeidirektion Hannover, Bundespolizei am Standort Hannover, Landeshauptstadt Hannover und weitere Partner am 29. und 30. Juli 2025 zwei Präventionstage am Hauptbahnhof Hannover.

Jeweils von 15:00 bis 19:00 Uhr stehen die Expertinnen und Experten mit Informationsständen direkt vor Ort bereit, um über Sicherheit im Alltag, auf Reisen und im digitalen Raum zu informieren. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen, Fragen zu stellen und sich beraten zu lassen.

Ein abwechslungsreiches Vortragsprogramm begleitet die beiden Präventionstage. Besucherinnen und Besucher erwartet ein vielseitiges Informationsangebot zu den Themen Taschendiebstahl, Einbruchschutz, digitale Sicherheit, Karriere bei der Polizei, Aufgaben des Städtischen Ordnungsdienstes sowie Sicherheitsmaßnahmen im öffentlichen Nahverkehr. Auch für Jugendliche gibt es interaktive Gesprächsangebote vor Ort. Die Twitch-Officer der Polizei Hannover werden am 30.07. vor Ort sein und zum gemeinsamen Gaming und Austausch einladen. Der Städtische Ordnungsdienst wird an beiden Tagen mit einem Stand präsent sein, um über seine Arbeit zu informieren, Nachwuchswerbung zu betreiben und insbesondere Themen wie Grillen auf öffentlichen Flächen sowie Hundekontrollen anzusprechen.

Neben den Vorträgen stehen alle Organisationen während der gesamten Veranstaltungszeit auch für Einzelgespräche und persönliche Beratung zur Verfügung. / fas, ms

