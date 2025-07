Polizeidirektion Hannover

POL-H: Laatzen: Vier Schwerverletzte und eine Leichtverletzte nach Unfall mit Stadtbahn - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Ein mit fünf Personen besetzter PKW ist am Donnerstag, 24.07.2025, in Laatzen mit einer Stadtbahn kollidiert. Dabei wurden vier Autoinsassen schwer und eine Insassin leicht verletzt. Die Polizei Zeugen des Unfalls. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr ein 38-jähriger Mann aus Hohenhameln gegen 11:40 Uhr mit einem Mazda 5 die Hildesheimer Straße stadtauswärts. In Höhe der Einmündung zum Peterskamp wollte der Mann das Fahrzeug wenden und überquerte dabei die Stadtbahnschienen. Hierbei kam es zur Kollision mit der in Richtung Gleidingen fahrenden Straßenbahn der Linie 2. Die Bahn schleifte das Auto noch mehrere Meter mit. Durch die Kollision wurden der 38-jährige Fahrer, sowie seine 37, 15 und 9 Jahre alten Mitfahrenden schwer verletzt worden. Eine 8-Jährige, die ebenfalls in dem Auto war, wurde leicht verletzt. Der 20-jährige Stadtbahnfahrer und die Fahrgäste der Bahn blieben körperlich unverletzt. Rettungskräfte brachten die Verletzten zur weiteren Behandlung in verschiedene Krankenhäuser. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf ca. 53.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße gesperrt und der Stadtbahnverkehr zeitweise eingestellt werden. Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /fas

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell