Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bundesstraße (B) 6: Vier Leichtverletzte nach Zusammenstoß zweier PKW - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Zwei Fahrzeuge sind am Dienstagmorgen, 22.07.2025, auf der B 6 bei Laatzen in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Beide Fahrer und zwei mitfahrende Kinder wurden leicht verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise zum genauen Unfallhergang.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war ein 75-jähriger Mann aus Springe gegen 08:20 Uhr mit einem Mercedes GLA auf dem rechten Fahrstreifen der B 6 in Richtung Hannover unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 52-jähriger Mann aus Laatzen mit einem Chevrolet Orlando. Als der 75-Jährige verkehrsbedingt bremsen musste, wich der Laatzener diesem nach links aus, um eine Kollision zu verhindern. Aus bisher unbekannter Ursache kam es dennoch zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch beide PKW nach rechts von der Fahrbahn abkamen. Der Mercedes kollidierte daraufhin mit einem Baum und wurde auf die Seite gedreht.

Der Mercedes-Fahrer und der Fahrer des Chevrolets wurden leicht verletzt. Eine 5-Jährige und ein 3-Jähriger, welche in dem Chevrolet mitgefahren sind, wurden ebenfalls leicht verletzt. Alle vier Verletzten wurden durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von rund 21.500 Euro. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Hannover war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /fas, pol

