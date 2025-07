Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Transporter beschädigt Absperrpfosten und entfernt sich anschließend

Frankenthal (ots)

Am Mittwoch, den 23.07.2025, wurde die Polizei Frankenthal über einen Verkehrsunfall im Bereich der Julius-Bettinger-Straße in Frankenthal informiert. Demnach sei ein weißer Transporter am Abend des 22.07.2025 gegen 22:00 Uhr trotz Absperrung auf den Parkplatz des Fitnessstudios "Venice Beach" eingefahren. Hierbei beschädigte er durch Überfahren der vorhandenen Kette die Absperrung und riss einen der beiden Absperrpfosten aus der Verankerung. Er entfernte sich daraufhin über den Parkplatz von der Unfallörtlichkeit. Aufgrund des Schadensbildes vor Ort dürfte am weißen Transporter ebenfalls ein Schaden entstanden sein. Die Polizei bittet hierbei um Hinweise.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell