POL-PDLU: Speyer - Raub bei fingiertem Verkaufstreffen (47/2207)

Am Dienstag, den 22.07.2025, gegen 18:15 Uhr kam es in Speyer in einer Bankfiliale zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 32-jährigen Mannes. Der 23-jährige Täter und sein späteres Opfer trafen sich zur Abwicklung eines Verkaufs von Goldmünzen in dem Vorraum einer Bankfiliale in Speyer. Der Täter versuche bei der Prüfung der Goldmünzen mit diesen zu flüchten und konnte vom 32-jährigen festgehalten werden. Daraufhin wirkte der Täter mit körperlicher Gewalt und Pfefferspray gegen sein Opfer ein und konnte anschließend flüchten. Er konnte noch im Nahbereich des Tatortes von den eingesetzten Polizeibeamten festgestellt werden. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal ordnete die vorläufige Festnahme des Täters an. Die Vorführung vor einen Haftrichter ist für den Folgetag geplant. Aufgrund des versprühten Reizstoffes erlitt auch eine 41-jährige Ersthelferin leichte Augenreizungen.

