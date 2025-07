Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Vorfahrt missachtet, zwei Personen leicht verletzt und zwei Pkw mit Totalschaden

Speyer (ots)

Am Montag, den 21.07.2025 gegen 17:00 Uhr kam es in der Spaldinger Straße in Speyer zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und zwei Pkw, welche infolge des Verkehrsunfalls einen Totalschaden erlitten. Die 54-jährige Unfallverursacherin übersah beim Abbiegevorgang auf die Spaldinger Straße den bevorrechtigten Pkw des 70-jährigen Unfallgegners. Als die Unfallverursacherin den Pkw im Einmündungsbereich sah, konnte sie nicht mehr rechtzeitig reagieren und es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Diese wurden durch den Zusammenstoß derart beschädigt, dass sie beide nicht mehr fahrbereit waren und an den Fahrzeugen jeweils ein Totalschaden entstand. Sowohl die 54-jährige Unfallverursacherin als auch die 70-jährige Beifahrerin des Unfallgegners erlitten durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurden zur medizinischen Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Des Weiteren entstand Sachschaden von insgesamt 16.000EUR. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell