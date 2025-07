Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: 39-Jähriger durch Stich in den Oberkörper schwer verletzt - Wer kann Hinweise zum Vorfall in Hannover-Mitte geben?

Hannover (ots)

Am Montag, 28.07.2025, hat in Hannover ein Unbekannter einen 39-jährigen Mann durch einen Messerstich in den Oberkörper schwer verletzt. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Angriffs.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei geriet der 39-Jährige gegen 13:00 Uhr im Bereich einer Suchthilfeeinrichtung in der Augustenstraße im hannoverschen Stadtteil Mitte aus bislang ungeklärten Gründen mit einem unbekannten Mann in Streit. Dieser zog plötzlich ein Messer und stach seinem Kontrahenten damit in den Oberkörper. Dann flüchtete der Täter mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Durch den Angriff wurde der 39-jährige Mann schwer verletzt.

Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte den Verletzten unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt.

Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen der hinzugerufenen Polizei konnte der Täter unerkannt entkommen.

Dieser wurde als etwa 30 Jahre alt, ca. 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Er hatte dunkle kurze Haare und einen Vollbart. Während der Tat trug er schwarze Oberbekleidung. Bei dem benutzten Fahrrad handelte es sich um ein schwarzes Mountainbike.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen einer gefährlichen Körperverletzung eingeleitet, die diesbezüglichen Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Vorfalls. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Mitte unter der Telefonnummer 0511 109-2820 zu melden. /pk, ram

