POL-H: Ohne Kennzeichen, dafür aber mit zahlreichen Mängeln unterwegs: Polizei zieht in Hämelerwald unsicheres Traktorgespann aus dem Verkehr

Hannover (ots)

Am Ende war die Mängelliste fast so voll wie der nicht zugelassene und an mehreren Stellen defekte Anhänger: Die Polizei hat am Donnerstag, 31.07.2025, bei Hämelerwald ein unsicheres Traktorgespann gestoppt und einer Kontrolle unterzogen. Nachdem die mangelhafte Ladungssicherung den Einsatzkräften sofort ins Auge fiel, ergab eine intensivere Kontrolle des Anhängers auch noch diverse technische Probleme. Mehrere Verfahren wurden eingeleitet.

Am Donnerstagnachmittag gegen 14:00 Uhr befuhr eine Streifenwagenbesatzung der Spezialisierten Verfügungseinheit der Polizei Hannover die Niedersachsenstraße im Lehrter Ortsteil Hämelerwald, als den Beamten plötzlich ein Traktor mit Anhänger auffiel. Da die fehlerhafte Sicherung des auf dem Anhänger geladenen Sperrmülls eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmende darstellte, entschieden sich die Polizeibeamten, das Fahrzeug zu stoppen und einer Kontrolle zu unterziehen.

Bei näherer Untersuchung des Gespanns, stellten die Beamten fest, dass sich an dem nicht zugelassenen Anhänger weder ein Kennzeichen noch ein vorgeschriebenes 25-km/h-Schild befand. Vorhanden waren hingegen zahlreiche technische Mängel, angefangen bei einer blockierten Auflaufbremse über eine defekte Beleuchtung bis hin zu beschädigten Reifen.

Die Weiterfahrt wurde dem 33 Jahre alten Fahrer des Gespanns untersagt. Gegen ihn wurden sowohl ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz als auch Verkehrsordnungswidrigkeitsanzeigen wegen mangelnder Ladungssicherung und aufgrund der technischen Mängel gefertigt. /ram

